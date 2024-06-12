Göztepe Stadı’nın kapasitesi artıyor

Yayınlanma: 12.06.2024 - 16:53

Güncelleme: 12.06.2024 - 16:53

Süper Lig’in İzmir temsilcisi Göztepe’nin CEO’su Kerem Ertan, düzenlediği basın toplantısıyla kombine satışlarına, sponsorların durumuna, 99. yaş kutlamasına, müzeye ve stadyumun mevcut kapasitesinin artırılmasına dair stadyumun mimarı olan Bünyamin Derman ile basın basın mensuplarının karşısına geçti.

Gürsel Aksel Stadyumu’nda düzenlenen basın toplantısında Kerem Ertan, “Çok güzel ve mutlulukla biten sezonu geride bıraktık. Bizi destekleyen herkese teşekkürü borç biliyoruz. Umarım başarı sürekli olur ve çıktığımız layık olduğumuz bu ligde kalıcı olarak yıllarca mücadele ederiz. Bu armayı ve kulübü de hak ettiğimiz yer olan Avrupa’da yine ve yeniden temsil etmeyi sağlarız” diye konuştu.

“GÖZTEPE’NİN TÜRKİYE’YE HAYKIRACAĞIZ BİR KUTLAMA OLACAK”

14 Haziran’da kulübün 99. yaşını kutlayıp 100 yaşından gün almaya başlayacaklarını ifade eden Ertan, “Sahilde toplanacağız. Saat 22.00’ye kadar ilk işaret fişeğinin atılışıyla ve meşale yanış sürecine kadar bir DJ performansı olacak. Katılımı mümkün olduğunca arttırmak için elimizden geleni yapacağız. Saat 22.00’de meşale yanışından sonra saat 22.15 gibi bir havai fişek gösterimiz olacak. Daha sonra Levent Yüksel konseri başlayacak ve inşallah hep birlikte eğleneceğiz, herhangi bir taşkınlığa, herhangi bir tatsız olaya mahal vermeden çünkü bu aynı zamanda Süper Lig'de Göztepe'nin bir kez daha camiasının ve taraftarının gücünü tüm Türkiye'ye haykıracağı, tüm Türkiye tarafından ilgiyle izlenecek bir gün olacak. Dolayısıyla da birlik düzen, birliktelik ve beraberlik içerisinde güzel bir şekilde inşallah Türkiye'ye örnek olacak şekilde hep birlikte kutlarız. Binlerce kişiyle yapmak istiyoruz en büyük amacımız o. Bu konuda tüm düzenlemeler yapıldı. Umarım güzel bir akşamı hep birlikte idrak ederiz” ifadelerini kullandı.

“ANA SPONSORUMUZLA ANLAŞTIK”

Takımın kurulması için mali kaynakların önemine değinen Ertan, “Sadece yönetim kurulumuzun buraya vereceği birtakım sermaye girişleriyle değil aynı zamanda idari kadrolar burada varoluş sebebimiz bu. Hem Urla'daki takımımıza her anlamda başarıya götürecek imkanları sağlamak hem de tabii ki mali olarak bu yapıya kaynak sağlamak ana hedefimiz. Formamızda sekiz tane alan var bizim bildiğiniz gibi. Sağ ve sol kolumuz var. Göğsümüz var. Sırtımız var. Şortumuzun önü ve arkası var. Formamızın sağ ve sol kol altı var. Şortun önü ve şortun arkası ve tozluğumuz var. Bugün itibariyle şu anda şeyi çok anons etmeyeyim ama dün itibarıyla ana sponsorluk konusunda yani formamızın göğsünde hangi firmayla iş birliği yapacağımız konusunda inşallah uzun vadeli olacağını ümit ettiğim bir iş birliğine prensip olarak imzayı attık. Dolayısıyla kendilerine de tabii ki bir daha ki toplantıda daha isim vererek teşekkür edeceğim ama o sürpriz bir sonraya bırakalım. Formamızın önünde çok değerli bir sponsorumuz olacak. Bu sponsorumuz İzmir'in çok önde gelen firmalarından bir tanesi. Göztepe'ye inanmış bir yönetim kurulu ve ortaklık yapısı var. Dolayısıyla formamızın önü şu anda tamamıyla dolmuş durumda. Formamızın şort kısmının ön tarafı da mutabık kaldık bu da çok uluslararası bir sigorta şirketi. Formamızın sol koluyla ilgili olarak da anlaşmamızı yaptık. Bunların hepsini bayramdan sonra tek tek anons edeceğiz. Formamızın sırtıyla ilgili olarak belli bir noktaya geldik. Umarım bu konuda da anlaşmayı sağlayacağız. Şortumuzun arkasıyla ilgili olarak da bir noktaya geldik. Ama burada biraz daha kat etmemiz gereken bir mesafe var. Talep ettiğimiz rakamlarla ilgili olarak. Türkiye ortalamasının üzerinde rakamlarla bu dev organizasyona mali kaynak oluşturmaya çalışıyoruz. Formamız değerli. Formamızın mecra olarak da değeri fazla. Formamızın taraftarı ve yüzüncü yıl hikayesiyle değeri fazla. Stadımızın değeri çok fazla. Bu gerçekten seyircimizin ve camiamızın oluşturduğu bir değer” dedi.

“STADYUM KAPASİTEMİZİ ARTTIRMAYA ÇALIŞIYORUZ”

Onursal Başkan Mehmet Sepil'in girişimiyle 2018 yılında ayakta seyirci konusuyla ilgili yasal düzenleme yapıldığını dile getiren Ertan, “Ayakta seyirci konusu şu anda bakanımızın sadece iki kurumdan görüş alınması gerekiyor. Bu süreç başladı. İki kurumun görüşü geldikten sonra da bakanımızın onayıyla beraber ayakta seyirci konusundaki düzenlemeleri yapabilecek durumdayız. Biz şu anda elimizde güney tribünümüzün, 4 bin 500 olan kapasitesini 8 bine çıkartacak tüm ekipman ile hazırız. İmalat süresi de iki veya üç hafta. Dolayısıyla da biz tamamen kararı bekliyoruz şu anda. Bizim yaklaşık 3-4 bin civarında, güneyde 3 bin 500, kuzey tarafta 3 bin civarında; yani 6 bin 500, 7 bin civarında kapasite artırma potansiyelimiz var. Bunun güney kısmındaki 3 bin beş yüz, 3 bin 700 kısmını hemen yapabilecek durumdayız. Onay çıktıktan sonra kuzey tarafındaki 3 bin kapasite artışını da yaklaşık iki buçuk üç aylık süreçte tamamlayabilecek her türlü donanım ve hazırlığa sahibiz” şeklinde konuştu.

Kerem Ertan, Gürsel Aksel Stadı'nda yeniden inşa edilen Göztepe Müzesi'nin kulübün 99'uncu kuruluş yılında 14 Haziran Cuma günü ziyarete açılacağını da sözlerine ekledi.

“YENİ LOCALAR İÇİN ÇALIŞIYORUZ”

Ayakta seyirci uygulanmasının Almanya'da yapıldığını hatırlatan Bünyamin Derman sözlerini şöyle noktaladı: "Frankfurt'ta, Hamburg'ta ve Münih'te bunu inceledik. Nasıl yapılıyor, görmeye çalıştık. Kapasite artırımının yanı sıra loca artırımı yapılabilir. Ancak tribünlerin yıkılıp büyütülmesi mümkün değil. Çünkü yerimiz yok. UEFA normlarına göre uygun ne varsa yapılır. Yeni localar için çalışıyoruz. Kamusal alanlarla ilgili çalışmalarımız yapılıyor. Maraton tribünü yeni localar için en uygunu. Elbette deprem yönetmeliği de önemli. Bununla ilgili de görüşmelerimizi yaptık, olumlu yanıt aldık. Yönetime yeni kapasiteyi sunacağız. Şehir içi stadı nasıl olur, Gürsel Aksel Stadı en iyi örnek."