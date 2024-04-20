Göztepe, Süper Lig için geri sayımda!

Göztepe, Giresunspor'u deplasmanda 3-0 mağlup etti. İzmir temsilcisi bu sonuçla Süper Lig için büyük bir adım attı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 20.04.2024 - 18:06
Göztepe, Süper Lig için geri sayımda!
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Trendyol 1. Lig'in 31. haftasında Göztepe, Giresunspor deplasmanına konuk oldu. Çotanak Stadyumu'ndaki maçı İzmir temsilcisi 3-0'lık skorla kazandı.

Karşılaşmada Göztepe'ye galibiyeti getiren golleri 41 ve 49'da Yalçın Kayan ile 68. dakikada Ümit Akdağ attı.

Göztepe, bu sonucun ardından 63 puana yükseldi ve Süper Lig'e yükselmeyi neredeyse garantiledi.

3 ve 4. sırada yer alan Çorum ve Kocaelispor 1 maçı eksik 52 puanda bulunuyor. Kalan 4 maçlarını kazanmaları durumunda en fazla 64 puana yükselebilecekler. Göztepe, kalan 3 maçında 2 puan alması durumunda Süper Lig biletini de resmen cebine koymuş olacak.

Çorum FK, pazar günü sahasında Adanaspor'u ağırlayacak. Kocaelispor ise pazartesi günü Ümraniyespor deplasmanına gidecek. Göztepe, rakiplerinin puan kaybetmesi durumunda bu hafta da Süper Lig'e çıkmayı garantileyebilir. Göztepe, Süper Lig'i garantilemesi durumunda Eyüpspor'un ardından lige yükselen ikinci takım olacak.

1. Lig'den düşmesi daha önce kesinleşen Giresunspor ise Göztepe mağlubiyetiyle 7 puanda kaldı.

Göztepe, ligin bir sonraki haftasında sahasında Gençlerbirliği'ni ağırlayacak. Giresunspor, evinde Sakaryaspor'u konuk edecek.


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