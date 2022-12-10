Göztepe, tek golle kazandı!

Göztepe, Spor Toto 1. Lig'de sahasında Manisa FK'yı 1-0'lık skorla mağlup etti.

cumhuriyet.com.tr
10 Aralık 2022 Cumartesi, 21:11
Göztepe, tek golle kazandı!
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Spor Toto 1. Lig'in 17. haftasında Göztepe ile Manisa FK karşı karşıya geldi. Gürsel Aksel Stadyumu'ndaki maçı Göztepe 1-0'lık skorla kazandı.

Göztepe'ye karşılaşmada galibiyeti getiren golü 31. dakikad David Tijanic attı.

Bu sonucun ardından Göztepe, ligde 21 puana yükseldi. Manisa FK 24 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Göztepe, Çaykur Rizespor deplasmanına gidecek. Manisa FK ise sahasında Tuzlaspor'u ağırlayacak.


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