Cumhuriyet Gazetesi Logo
Göztepe'yi 2 golle mağlup etti: Başakşehir'den üst üste 3. galibiyet!

Göztepe'yi 2 golle mağlup etti: Başakşehir'den üst üste 3. galibiyet!

7.03.2026 18:02:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Göztepe'yi 2 golle mağlup etti: Başakşehir'den üst üste 3. galibiyet!

Süper Lig'in 25. haftasında Başakşehir, sahasında Göztepe'yi 2-1'lik skorla mağlup etti. Başakşehir, ligde üst üste 3. galibiyetini elde etti.

Süper Lig'in 25. haftasında Başakşehir, sahasında Göztepe ile karşı karşıya geldi. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan maçı ev sahibi Başakşehir, 2-1'lik skorla kazandı.

Başakşehir, karşılaşmanın 13. dakikasında Ömer Ali Şahiner ile 1-0 öne geçti. Göztepe, Alexis Antunes'in 39. dakikada attığı golle birlikte 1-1'i buldu. Göztepe, bu golle birlikte Süper Lig'de 444 dakika sonra gol sevinci yaşadı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 sona erdi.

Ev sahibi Başakşehir, Ivan Brnic'in 69. dakikada attığı golle Göztepe'yi 2-1'lik skorla mağlup etti.

Başakşehir, bu galibiyetle birlikte Süper Lig'de yükselişine devam etti. Ligde üst üste 3. galibiyetini elde eden Nuri Şahin'in ekibi, son 12 haftada ise 9 kez sahadan galibiyetle ayrıldı. Süper Lig'de son dönemde istediği sonuçları alamayan Göztepe'nin galibiyet hasreti ise 5 maça yükseldi.

Bu sonucun ardından Başakşehir, ligde 42 puana yükseldi. Göztepe de 42 puanda kaldı.

Ligin gelecek haftasında Başakşehir, Galatasaray ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Göztepe, sahasında Alanyaspor'u konuk edecek.

İlgili Konular: #göztepe #Başakşehir #Trendyol Süper Lig

İlgili Haberler

Başakşehir, Konyaspor'u Selke ile yıktı!
Başakşehir, Konyaspor'u Selke ile yıktı! Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Başakşehir, konuk ettiği Konyaspor'u 2-0 mağlup etti.
Başakşehir, Alanya'da ilk yarıda bulduğu gollerle güldü!
Başakşehir, Alanya'da ilk yarıda bulduğu gollerle güldü! Süper Lig'in 23. hafta maçında RAMS Başakşehir, deplasmanda Alanyaspor'u 2-1 mağlup etti.
Başakşehir maçı kadrosu belli oldu: Fatih Tekke'den Andre Onana kararı!
Başakşehir maçı kadrosu belli oldu: Fatih Tekke'den Andre Onana kararı! Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Başakşehir ile oynanacak olan Ziraat Türkiye Kupası maçının 21 kişilik kadrosunu belirledi. Bordo mavili takımın kadrosunda 3 sakat oyuncunun yanı sıra kaleci Andre Onana da yer almadı.