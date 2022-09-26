Göztepe'de Atınç Nukan sahalara döndü
İzmir ekibi Göztepe'de tecrübeli stoper Atınç Nukan'ın tamamen iyileşmesi teknik heyeti sevindirdi.
Spor Toto 1'inci Lig'de milli maç arasının ardından cumartesi günü Pendikspor'la deplasmanda karşı karşıya gelecek Göztepe'de tecrübeli stoper Atınç Nukan tamamen iyileşti.
Lige verilen arada Bodrumspor'la oynanan özel karşılaşmada sahaya on birde çıkan Atınç, hazır duruma geldi. Yaşadığı çapraz bağ sakatlığı nedeniyle aylardır futboldan uzak kalan 29 yaşındaki oyuncunun Pendikspor deplasmanında görev alacağı kaydedildi.
Atınç Nukan son olarak geçen sezon Süper Lig'de Kasımpaşa karşılaşmasında forma giydi.
Süper Lig'in 28'inci haftasında oynayan Atınç, yaklaşık 7 ay sonra formasına kavuşmuş olacak. Öte yandan teknik direktör arayışlarını sürdüren Göztepe'de liste başı olan Ekrem Dağ'ın İzmir'e geldiği öğrenildi. Yönetimle bir dizi görüşmelerde bulunacak Dağ'ın en kısa sürede sözleşme imzalayacağı ifade edildi.
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