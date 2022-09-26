Galatasaray forması giyen Yusuf Demir'in Trabzonspor Passolig kartı olduğu ortaya çıktı

26 Eylül 2022 Pazartesi, 09:19

Galatasaray'da yönetim ve teknik direktör Okan Buruk, Rapid Wien'den 6 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer edilen Yusuf Demir'in yerli statüsünde oynayamamasını eleştirirken genç oyuncuyla ilgili ilginç bir gelişme yaşandı.

Yusuf Demir'in kimlik numarasını öğrenen bir kişi 1 Ekim'de oynanacak Kayserispor-Trabzonspor maçına Yusuf Demir adına bilet aldı.

YUSUF DEMİR'İN TRABZONSPOR PASSOLİG KARTI VAR!

Hürriyet'ten Tahir Kum'un haberine göre, Passolig’in sistemine giren taraftar, Yusuf Demir’in TC kimlik numarasını yazarak sırayla Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş’tan bilet almaya çalıştı. Taraftar, bordo-mavilileri deneyince Yusuf Demir'in Trabzonspor Passolig kartı olduğu ortaya çıktı.

KAYSERİSPOR-TRABZONSPOR MAÇINA BİLET DEVREDİLDİ

Taraftar, Trabzonspor’un 1 Ekim’de deplasmanda oynayacağı Kayserispor maçına aldığı bileti Yusuf Demir'e devretti.

TÜRK STATÜSÜNDE OYNAMA İMKANI YOK

Yusuf Demir, Rapid Wien'de gösterdiği çıkışın ardından 2021-22 sezonunda dünya devi Barcelona'ya kiralandı. Benfica ile oynanan Şampiyonlar Ligi maçına ilk 11'de başlayan futbolcu, Barcelona formasıyla Lionel Messi'nin ardından Şampiyonlar Ligi maçına ilk 11 başlayan en genç ikinci yabancı oyuncu oldu.

Barcelona, maddi sıkıntılar nedeniyle futbolcunun satın alma opsiyonunu kullanmayacağını belirterek Yusuf Demir'i sezon ortasında Rapid Wien'e geri gönderdi. Avusturya Milli Takımı formasını 4 kez giyen Yusuf Demir'in FIFA kuralları gereği Türkiye Milli takımı'nda oynama şansı bulunmuyor.