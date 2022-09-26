İçişleri Bakanlığı’ndan Amed Sportif Faaliyetler-Bursaspor maçına ilişkin açıklama

26 Eylül 2022 Pazartesi, 08:47

Türkiye Futbol Federasyonu 2. Lig'de mücadele eden Diyarbakır ekibi Amedspor, Bursaspor'u ağırladı. Amedsporlu bir grup taraftar, maçın başlamasıyla birlikte Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi (IKBY) bayrakları açtı.

İçişleri Bakanlığı, olayla ilgili sosyal medyaya yansıyan görseller sonrasında, "Provokasyona gerekli müdahaleler yapılmış ve derhal ilgililere yönelik soruşturma başlatılmıştır" açıklamasında bulundu.

Açıklamada, "Bu akşam, Diyarbakır’da oynanan maçta alınan tüm güvenlik önlemlerine rağmen vücutlarına sararak stada soktukları değerlendirilen görsellerle ağır provokasyon hedeflenmiştir. Sporu provakatif içeriklerle zehirlemek, isteyenlere hiç bir şartta fırsat verilmeyecektir. Provokasyona gerekli müdahaeleler yapılmış ve derhal ilgilere yönelik soruşturma başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verildi.



