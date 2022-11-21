Göztepe'de Emre Çolak gitti
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Göztepe geçen hafta kadro dışı bıraktığı milli futbolcu Emre Çolak'ın sözleşmesini karşılıklı olarak feshettiğini açıkladı.
Spor Toto 1'inci Lig'de lider Eyüpspor'a deplasmanda 1-0 yenilip Play-Off yarışında yara alan Göztepe'de flaş bir gelişme yaşandı.
Sarı-kırmızılılar tecrübeli oyuncusu Emre Çolak ile yollarını ayırdı. Geçen hafta kadro dışı bırakıldığı ifade edilen Emre ile yapılan görüşmelerde sözleşme karşılıklı olarak feshedildi. Sezon başında büyük umutlarla transfer edilen 31 yaşındaki orta saha, Göztepe formasıyla 9 maça çıktı. Ancak Emre, sarı-kırmızılılarda gol atamayıp asist de yapamadı.
Eyüpspor'a yenilerek bu sezon 6'ncı mağlubiyetini yaşayan Göz-Göz'de moraller bozuldu. Ankara Keçiörengücü galibiyetinin ardından İstanbul'a yine 3 puan umuduyla giden Göztepe, 17 puanda kaldı.
Teknik Sorumlu Şakir Özkayımoğlu, net pozisyonları değerlendiremediklerini söyledi. Özkayımoğlu, "Fırsatları değerlendirip ilk yarıyı önde kapatsaydık maçın hikayesi farklı olacaktı. Talihsiz bir pozisyon sonrası rakip penaltı kazandı. Artık önümüzde Altay maçı var. Taraftarımızın da desteği ile derbiden 3 puanla ayrılmayı hedefliyoruz" dedi.
Video Haberler
- ''Duygulanmamak elde değil''
- Görenler şoke oldu
- Ayakkabı tamircisi dükkanını devredecek çırak arıyor
- Motosiklet tutkunu köpek yollarda
- 'Kendi Yolumda'yı Cumhuriyet TV'ye anlatan Athena Gökhan
- Cağ Kebabı ve İspir Fasulyesi Festivali
- Sular çekilince tarihi alan ortaya çıktı
- Son tarih 31 Aralık
- Malatya'da 4,5 metrelik Atatürk maskı yapılıyor
- Yerleşik yabancı kadınlar, resim kursunda buluşuyor
En Çok Okunan Haberler
-
- Albayrak'tan ölen torunu için açıklama
- İstiklal'deki saldırıya ilişkin yeni gelişme
- Dünyaca ünlü oyuncu yaşamını yitirdi
- Oyuncuları taşıyan minibüs kaza yaptı! Ölü ve yaralılar
- ‘Cumhurbaşkanı adayı’ açıklaması
- İstiklal Caddesi'nde 'bombalı paket şakası' iddiası
- Torunu hayatını kaybetti...
- ‘Katil' diye sesleniyordu, el sıkıştı
- Matrah uyanıklığı
- Protokolde yeni ayrıntılar ortaya çıktı