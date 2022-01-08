Göztepe'de pozitif vaka sayısı arttı!

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe'de koronavirüs vaka sayısı 2'ye çıktı.

cumhuriyet.com.tr
08 Ocak 2022 Cumartesi, 20:01
Göztepe'de pozitif vaka sayısı arttı!
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Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, bir futbolcunun koronavirüs testinin pozitif çıktığı belirtildi.

Spor Toto Süper Lig'de yarın Fraport TAV Antalyaspor'la karşılaşacak sarı-kırmızılı ekipte 5 Ocak Çarşamba günü de 1 futbolcunun test sonucu pozitif çıkmıştı.


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