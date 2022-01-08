Göztepe'de pozitif vaka sayısı arttı!
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe'de koronavirüs vaka sayısı 2'ye çıktı.
Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, bir futbolcunun koronavirüs testinin pozitif çıktığı belirtildi.
Spor Toto Süper Lig'de yarın Fraport TAV Antalyaspor'la karşılaşacak sarı-kırmızılı ekipte 5 Ocak Çarşamba günü de 1 futbolcunun test sonucu pozitif çıkmıştı.
Video Haberler
- CHP'nin Cumhurbaşkanı adayını açıkladı
- Cumhur İttifakı'na kötü haber
- Bakan Özer öğrencilerin içinde azarladı
- Osmangazi Köprüsü'nü kapattılar
- '75 yaşındayım böyle hükümet görmedim!'
- Canlı yayında enflasyona tepki: 'Çok ürkütücü'
- 2022'ye 'merhaba' dediler
- 2021'de de değişmedi: Öldürülmek istemiyoruz!
- Dünyada 2021: Gazze, Taliban ve kritik zirveler...
- 2021 bizden çok şey götürdü: Aramızdan ayrılan isimler
En Çok Okunan Haberler
- Mahkemeden dikkat çeken karar
- Memur ve emekliye ek zam konusunda yeni gelişme
- 'Çıkar telefonunu' diyen yurttaşa desteyle para atıldı
- Türkiye’yi bekleyen ‘en büyük tehlike’
- Canlı yayında tepki çeken sözler
- Erdoğan AKP'nin kalesinde
- TTB'yi hedef alan Erdoğan'a çok sert tepki
- Londra'da ailesi için sokak mı aldı?
- FOX TV’den 'Maske Kimsin Sen?' hakkında yeni karar
- AKP'li meclis üyesi açık mikrofonu unutunca...