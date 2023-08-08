Göztepe’de stat krizi: Sezon Akhisar’da açılacak!

Yayınlanma: 08.08.2023 - 16:44

Güncelleme: 08.08.2023 - 16:44

Göztepe’de stat krizi büyüdü. Gürsel Aksel Stadı'nda 11 Haziran'da Fenerbahçe ile Medipol Başakşehir arasında oynanan Ziraat Türkiye Kupası finali sonrası stat zemininin bakıma alınmasının ardından 15 Temmuz'da kulübün hakim ortağı Sport Republic'in İngiltere'deki takımı Southampton'la oynanan sezonun ilk hazırlık maçı karşılaşmadan bir gün önce Bornova Stadı'na alınmasıyla patlak veren kriz, 18 Temmuz'da özel bir üniversitenin mezuniyet töreninin yapılması taraftarı isyan ettirdi.

(18 Temmuz'da yapılan mezuniyet töreni)

Sahanın ortasına kurulan platformda binlerce öğrenci mezuniyetini kutlarken saha zemini daha da bozuldu. Ligin ilk haftasına yetişmesi sonrası yönetim ligin açılış maçı olan Sakaryaspor karşılaşması için İzmir'de uygun bir stat bulamadı. Yönetim, Spor Toto Akhisar Belediye Stadı'nı kullanmaya karar verdi.

Maçın Akhisar'a alınmasına isyan eden taraftarlar stadın son halinin fotoğraflarını sosyal medyadan paylaşarak sorumluların istifasını istedi.



Öte yandan stadın en iyi ihtimalle 5. haftadaki Bandırmaspor maçına yetişmesi bekleniyor.