Göztepe'de Stepjan Tomas dönemi resmen başladı

09 Mart 2022 Çarşamba, 15:25

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe, teknik direktör Stjepan Tomas'la sözleşme imzaladı.

Göztepe Kulübü'nden yapılan açıklamada, sezon sonuna kadar sözleşme imzalayan Tomas ve ekibinin bugünkü antrenmanda takımın başında yer alacağı belirtildi.

Tomas ve ekibine görevinde başarılar dilendi.