Göztepe'de Stepjan Tomas dönemi resmen başladı
Spor Toto Süper Lig'in İzmir temsilcilerinde Göztepe, teknik direktörlük görevine Stepjan Tomas'ın getirildiğini duyurdu.
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe, teknik direktör Stjepan Tomas'la sözleşme imzaladı.
Göztepe Kulübü'nden yapılan açıklamada, sezon sonuna kadar sözleşme imzalayan Tomas ve ekibinin bugünkü antrenmanda takımın başında yer alacağı belirtildi.
Tomas ve ekibine görevinde başarılar dilendi.
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