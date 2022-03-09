Göztepe'de Stepjan Tomas dönemi resmen başladı

Spor Toto Süper Lig'in İzmir temsilcilerinde Göztepe, teknik direktörlük görevine Stepjan Tomas'ın getirildiğini duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
09 Mart 2022 Çarşamba, 15:25
Göztepe'de Stepjan Tomas dönemi resmen başladı
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Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe, teknik direktör Stjepan Tomas'la sözleşme imzaladı.

Göztepe Kulübü'nden yapılan açıklamada, sezon sonuna kadar sözleşme imzalayan Tomas ve ekibinin bugünkü antrenmanda takımın başında yer alacağı belirtildi.

Tomas ve ekibine görevinde başarılar dilendi.


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