Göztepe'de Tarkan Serbest iddiası

Yayınlanma: 10.06.2023 - 17:28

Güncelleme: 10.06.2023 - 17:28

Spor Toto 1. Lig'de yeni sezonda hedefini şampiyonluk olarak belirleyen Göztepe, bir yandan iç transfer çalışmalarını sürdürürken, bir yanda da kaliteli bir kadro kurmak için kolları sıvadı.

Yurt dışında 8 yabancı futbolcuyla temas halinde olan sarı-kırmızılıların Süper Lig ekibi Kasımpaşa'nın deneyimli stoperi Tarkan Serbest ile ilgilendiği ifade edildi.

Kasımpaşa ile mayıs ayı sonunda sözleşmesi sona erecek gurbetçi futbolcunun İzmir'e gelmeye sıcak baktığı kaydedildi.

Kasımpaşa'ya 2019-2020 sezonun devre arasında Austria Wien takımından gelen 29 yaşındaki Tarkan, toplam 107 Süper Lig maçında forma giydi.