Göztepe'den İsmail Köybaşı'na yeni sözleşme

Süper Lig'e yükselme başarısı gösteren Göztepe, takım kaptanı İsmail Köybaşı ile sözleşme yeniledi.

AA
Yayınlanma: 21.05.2024 - 18:10
Göztepe'den İsmail Köybaşı'na yeni sözleşme
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Süper Lig'e yükselen Göztepe'de takım kaptanı İsmail Köybaşı'nın sözleşmesi 1 yıl uzatıldı.

Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, "Ailemize katıldığı ilk günden itibaren kulübümüzü evi olarak benimseyen, şanlı formamızı sırtına geçirdiği ilk andan itibaren büyük bir özveriyle mücadele eden kaptanımız İsmail Köybaşı'nın sözleşmesi, şartların yerine gelmesiyle birlikte 1 yıl uzamıştır. Şanlı formamızla nice başarılar kaptan" ifadelerine yer verildi.


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