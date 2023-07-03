Göztepeli Atınç Nukan'dan taraftara mesaj!
TFF 1. Lig ekibi Göztepe'nin 29 yaşındaki futbolcusu Atınç Nukan, sarı-kırmızılı kulübün mobil uygulamasından taraftara mesaj yolladı. Nukan, "Çok iyi çalışıp, bu sezon şampiyon olmak istiyoruz" dedi.
TFF 1. Lig ekiplerinden Göztepe'nin takım kaptanlarından Atınç Nukan, yeni sezon öncesi açıklamalarda bulundu.
Atınç Nukan, kulübün mobil uygulamasında yer alan görüntülü açıklamasında, yeni sezon için ilk antrenmanlarını pazar günü gerçekleştirdiklerini belirtti.
ATINÇ'TAN TARAFTARA MESAJ
Çalışmalarına bir süre İzmir'de devam ettikten sonra İtalya'ya gideceklerini bildiren Atınç Nukan, şunları kaydetti:
"Hedeflerimize odaklanmış durumdayız. Çok iyi çalışıp, bu sezon şampiyon olmak istiyoruz. Bu hedef doğrultusunda çalışmalarımıza devam edeceğiz. Taraftarlarımıza da kısa bir mesaj vermek istiyorum. Bize desteklerini esirgemesinler, hiçbir zaman esirgemiyorlar. Onların destekleriyle çok daha güçlüyüz."
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