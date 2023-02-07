Shane Larkin'den depremzedelere destek
Kahramanmaraş'ta yaşanan depremin ardından Anadolu Efes'in yılsız ismi Shane Larkin depremzetelere destek oldu. Larkin, "Shane Larkin Vakfına yapılacak bağışların tamamı, o bölgede iletişimde olduğumuz ve depremzedeler için çalışan resmi kurumlara koordineli bir şekilde aktarılacaktır" şeklinde bir paylaşım yaptı.
Anadolu Efes'in milli basketbolcusu Shane Larkin, ismini taşıyan vakfa yapılacak tüm bağışların, Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen depremlerde zarar görenler için kullanılacağını bildirdi.
ABD asıllı milli basketbolcu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bölgedeki birçok insan, olumsuz koşullarda çok zor günler geçiriyor. Bu tarz durumlarda yapabileceğimiz en iyi şeyin birlik olmak olduğuna inanıyorum. Birçoğumuz fiziksel olarak orada bulunmak istesek de maalesef bulunamıyoruz." ifadelerini kullandı.
???????? pic.twitter.com/glrSRc7onM— Shane Larkin (@shanelarkin) February 7, 2023
Larkin, açıklamasında şunları kaydetti:
"Böyle bir durumda şunu açıklamak isterim ki Shane Larkin Vakfına yapılacak bağışların tamamı, o bölgede iletişimde olduğumuz ve depremzedeler için çalışan resmi kurumlara koordineli bir şekilde aktarılacaktır. Bu çok büyük bir trajedi fakat birlik içinde, güçlü ve dirayetli olursak bunun üstesinden gelebileceğimize inanıyorum. Lütfen bu trajediden etkilenen insanlarımız için dualarınızı eksik etmeyin."
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