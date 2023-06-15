Göztepe'nin 98'inci kuruluş yıl dönümü kutlandı
Göztepe'nin 98'inci kuruluş yıl dönümü çok sayıda taraftarın katılımıyla kutlandı.
Türk sporunun köklü kulüplerinden Göztepe'nin 98'inci kuruluş yıl dönümü çok sayıda taraftarın katılımıyla kutlandı.
Spor Toto 1. Lig'de yoluna devam eden Göztepe'nin taraftarları, Mustafa Kemal Sahil Bulvarı'nda bir araya geldi.
Göztepe bayrakları ve formalarıyla marşlar söyleyen taraftarlar, saat 22.00'da meşaleleri yakıp, havai fişeklerle coşkulu bir şekilde kulüplerin kuruluşunu kutladı.
Bazı taraftarlar aileleriyle sahilde vakit geçirirken, bazıları marşlar söyledi.
İzmir Emniyet Müdürlüğü ekipleri de geniş güvenlik önlemi aldı. Bazı taraftarlar ise araçlarıyla konvoylar düzenledi.
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