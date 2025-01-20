Göztepe'nin yeni golcüsü, Fenerbahçe maçı öncesi imzayı atıyor

Yayınlanma: 20.01.2025 - 15:49

Güncelleme: 20.01.2025 - 15:49

Süper Lig'in 20. haftasında evinde Antalyaspor'u 1-0 yenen Göztepe'de keyifler yerinde. Bu hafta deplasmanda Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek sarı kırmızılılarda, sarı kart sınırında yer alan orta saha Dennis ile stoper Heliton'un ise cezalı duruma düşmemesi teknik heyeti çok rahatlattı.

Sarı kart cezası sona eren Romulo'nun da dönecek olmasıyla eli güçlenen Göztepe'de, prensipte anlaşma sağlanan Brezilyalı forvet Emerson'un da bu hafta resmi sözleşme imzalaması bekleniyor.