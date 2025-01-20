Göztepe'nin yeni golcüsü, Fenerbahçe maçı öncesi imzayı atıyor
Göztepe'nin prensip anlaşmasına vardığı Athletico Paranaense'nin 20 yaşındaki golcüsü Emerson Correia da Silva'nın, Süper Lig'de bu hafta Fenerbahçe ile oynanacak maç öncesi resmi sözleşmeyi imzalaması bekleniyor.
Süper Lig'in 20. haftasında evinde Antalyaspor'u 1-0 yenen Göztepe'de keyifler yerinde. Bu hafta deplasmanda Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek sarı kırmızılılarda, sarı kart sınırında yer alan orta saha Dennis ile stoper Heliton'un ise cezalı duruma düşmemesi teknik heyeti çok rahatlattı.
Sarı kart cezası sona eren Romulo'nun da dönecek olmasıyla eli güçlenen Göztepe'de, prensipte anlaşma sağlanan Brezilyalı forvet Emerson'un da bu hafta resmi sözleşme imzalaması bekleniyor.
Etiketler: #göztepe #Emerson Correia da Silva #Sözleşme
Spor Haberleri
- Göztepe'nin yeni golcüsü imzayı atıyor
- Tenzor Kış Serisi ikinci ayağında lider değişmedi
- Skriniar transferinde Ndour detayı!
- Rıza Çalımbay'dan Solskjaer sözleri
- Jannik Sinner, Avustralya Açık'ta çeyrek finalde!
- Galatasaray için flaş transfer iddiası
- Chelsea'nin konuğu Wolverhampton!
- Trabzonspor'un konuğu Sivasspor!
- Okan Buruk'tan Gabriel Sara açıklaması
- Beşiktaş-Athletic Bilbao maçının hakemi belli oldu
En Çok Okunan Haberler
-
- İmamoğlu hakkında jet soruşturma!
- O anları anlattı, görüntüleri ortaya çıktı!
- Bir haftadır haber alınamıyordu: Evinde ölü bulundu
- Dili ve kulakları kesildi, başına baltayla vuruldu!
- CHP Gençlik Kolları Başkanı'na soruşturma!
- Türkiye'ye böyle getirildiler
- Kapansın tarikatlar kurtulsun Müslümanlar
- 'Öcalan ev hapsine çıkmalı mı?'
- Ünlü spor spikeri maç anlatırken kalp krizi geçirdi!
- AKP içerisinde 'Rıza Akpolat' rahatsızlığı