Granada - Valencia maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Milli oyuncu Cenk Özkaçar'ın formasını giydiği Valencia, İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 26. hafta erteleme maçında deplasmanda Granada ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 21:00'de başlayacak.
İspanya La Liga'da 26. hafta erteleme maçı oynanacak.
Rubén Baraja yönetimindeki Valencia, deplasmanda José Ramón Sandoval'ın ekibi Granada ile karşı karşıya gelecek.
GRANADA - VALENCİA MAÇI SAAT KAÇTA?
Yeni Los Cármenes Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 21:00'de başlayacak.
GRANADA - VALENCİA MAÇI HANGİ KANALDA?
İspanyol hakem S Sport Plus platformundan naklen yayımlanacak.
Valencia ligde oynadığı son maçta kendi sahasında ağırladığı Mallorca ile 0-0 berabere kalmıştı.
Granada ise Cadiz deplasmanından 1-0'lık mağlubiyet ile ayrılmıştı.
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