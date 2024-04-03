Adı Galatasaray ile anılıyordu: Eren Dinkçi'nin serbest kalma maddesi açıklandı!

Almanya Bundesliga ekiplerinden Werder Bremen'in Sportif Direktörü Frank Baumann, Galatasaray'ın da ilgilendiği iddia edilen Türk oyuncu Eren Dinkçi'nin sözleşmesinde serbest kalma maddesinin olduğunu açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 03.04.2024 - 17:34
Adı Galatasaray ile anılıyordu: Eren Dinkçi'nin serbest kalma maddesi açıklandı!
Abone Ol google-news

Werder Bremen Sportif Direktörü Frank Baumann, Türk oyuncu Eren Dinkçi'nin geleceğiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Alman basınına konuşan Baumann, "Eren Dinkçi'nin sözleşmesini en son uzattığımızda uygun bir madde üzerinde anlaşmıştık" ifadelerini kullandı.

"SÖZLEŞMESİNİ UZATMAK İSTERİZ"

Genç oyuncu ile ilgili sözlerine devam eden Baumann, "Eren belli bir pazar kazandı ve bu elbette bizim de dikkatimizden kaçmadı. Onun sözleşmesini uzatmaktan biz de büyük mutluluk duyarız" dedi.

"KARARI WERDER VERECEK"

Kiralık olarak forma giydiği Heidenheim'de yönetici Holger Sanwald ise "Eren bizim için olağanüstü bir performans gösteriyor ve tabii ki onu tutmak isteriz ama kiralık sözleşmesi bitince takımdan ayrılacak. Gelecek ile ilgili kararı Eren ve Werder Bremen verecek" açıklamasını yaptı.

SERBEST KALMA MADDESİ

Öte yandan Almanlar, genç futbolcunun serbest kalma maddesinin 5 milyon Euro olduğunu yazdı.

GALATASARAY DA İLGİLENİYOR

Haberde 22 yaşındaki kanat oyuncusu ile Leipzig, Dortmund, Leverkusen, Freiburg ve Galatasaray'ın ilgilendiği ifade edildi.

Werder Bremen'de sözleşmesi 2025'te sona erecek Eren Dinkçi, kiralık olarak forma giydiği Heidenheim'de bu sezon, 27 maçta forma giydi ve 9 gol, 5 asistlik performans sergiledi.


Frank Baumann haberleri Eren Dinkçi haberleri werder bremen haberleri

İlgili Haberler

Eren Dinkçi, milli takım kararını verdi

Eren Dinkçi, milli takım kararını verdi
Bundesliga'da ilk yarının en hızlısı Eren Dinkçi!

Bundesliga'da ilk yarının en hızlısı Eren Dinkçi!
Can Uzun'un şovu, Nürnberg'e yetmedi

Can Uzun'un şovu, Nürnberg'e yetmedi
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Oylama yapıldı: İşte Fenerbahçe yönetimine verilen yetkiler

Oylama yapıldı: İşte Fenerbahçe yönetimine verilen yetkiler
Burcu Köksal, mazbatasını aldı: Baharı getirdik

Burcu Köksal, mazbatasını aldı: Baharı getirdik
Hollanda basınına konuştu: Patrick Kluivert'tan Adana Demirspor'a sert sözler!

Hollanda basınına konuştu: Patrick Kluivert'tan Adana Demirspor'a sert sözler!
İmamoğlu üçüncü kez mazbatasını aldı: Van’da yaşanan tam bir garabet

İmamoğlu üçüncü kez mazbatasını aldı: Van’da yaşanan tam bir garabet
'Hudutsuz Sevda' dizisinde çok konuşulacak ayrılık

'Hudutsuz Sevda' dizisinde çok konuşulacak ayrılık
Türkiye ve Balkan şampiyonu milli atlet Pelinsu Şahin’den yeni hedefler

Türkiye ve Balkan şampiyonu milli atlet Pelinsu Şahin’den yeni hedefler
Gelin adayı merak konusu oldu: İbrahim Tatlıses evleniyor!

Gelin adayı merak konusu oldu: İbrahim Tatlıses evleniyor!
Cesedi derin dondurucudan çıkan Lina’nın davasında karar: Ağırlaştırılmış müebbet ve hapis cezası!

Cesedi derin dondurucudan çıkan Lina’nın davasında karar: Ağırlaştırılmış müebbet ve hapis cezası!