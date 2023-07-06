Granit Xhaka'nın yeni durağı Bayer Leverkusen oldu
Alman ekibi Bayer Leverkusen, Arsenal'den Granit Xhaka'yı transfer ettiğini açıkladı.
Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Bayer Leverkusen, İngiltere Premier Lig ekibi Arsenal'den İsviçreli orta saha oyuncusu Granit Xhaka'yı transfer etti.
Alman kulübünden yapılan açıklamada, Xhaka ile 5 yıllık sözleşme imzalandığı bilgisi verildi.
30 yaşındaki İsviçreli orta saha oyuncusu, Arsenal formasıyla geçen sezon 47 maçta görev yaparken 9 gol, 7 asist kaydetti.
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