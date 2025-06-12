Gratis, Kadın Voleybol Milli Takımlar Ana Sponsoru Oldu

Esma Sultan Yalısı'ndaki imza törenine TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, A Milli Kadın Voleybol Takımı Kaptanı Simge Aköz, Gratis'ten Çoklu Kanal Satış Genel Müdür Yardımcısı Aykut Demirci, Finans Genel Müdür Yardımcısı Remzi Aydın, Pazarlama Müdürü İrem Meriç, İnsan Kaynakları Direktörü Özlem Gündüz katıldı.

A Milli Kadın Voleybol Takımı oyuncuları da salonda imza törenini takip etti.

Törende konuşan TVF Başkanı Üstündağ, ay-yıldızlı ekibin 2025 FIVB Kadınlar Milletler Ligi'ne 4'te 4 yaparak başladığını hatırlatarak "Türk voleybolunun, dünyada neler yaptığını görüyoruz. Çin'den 4'te 4 yaparak döndük. Güzel evlatlarıma alıştığımız ve hep istediğimiz güzellikleri bize yaşattıkları için teşekkür ediyorum." dedi.

Türk voleybolunun takdir topladığını aktaran Üstündağ, "Türk voleybolu, sahadaki mücadelesi, kurumsallaşması ve organizasyondaki mükemmeliyetiyle takdir topluyor. Bunları yapmak için güçlü olmak lazım. Nasıl sahada takımlarımızın başarısıyla gurur duyuyorsak bu güzel işleri yapmak için paydaşlarımızın desteğine ihtiyacımız var. Sponsorluk başarıya giden yolda çok önemli. Bugün Gratis ailesi, bizim yol arkadaşımız, değer ortağımız ve sponsorumuz. Kısa sürede alıştık ki her gördüğümüz yerde, 'Bizim Gratis' diyoruz. Voleybol, Gratis'i çok sevdi. Aramıza yeni katılan Gratis ailesine 'Hoş geldiniz' diyorum. Birlikte 3 yıl bizimle yürüyecekler. Hep birlikte güzel başarılara imza atmaktan, güzel işler yapmaktan mutlu olacağız." diye konuştu.

Demirci: "Bizler için en anlamlı günlerden birini yaşıyoruz"

Gratis'i temsilen konuşan Aykut Demirci, özel bir gün yaşadıklarını dile getirdi.

Demirci, firmanın 2009'da kurulduğunu hatırlatarak "Bizler için en anlamlı günlerden birini yaşıyoruz. Bugüne kadar hiç yapmadığımız bir işi gerçekleştiriyoruz. Şirketi kurarken, bize değer katacak, bizimle bağdaşacak bir sponsorluk en büyük hayallerimizdendi. Bugün bu anlamlı günde bunu gerçekleştiriyoruz. Maçları izlerken, 'Bir gün Gratis de sponsor olur mu?' diye düşünmüştüm. Üç yıl sürecek sponsorluk anlaşmasında sporcularımızla birlikte sevineceğiz, başarılarımızı birlikte kutlayacağız. En önemlisi de gelecek nesillerin spora ve voleybola yönelmesi için var gücümüzle çalışacağız." ifadelerini kullandı.

Kaptan Simge: "Bu iş birliği bizi çok mutlu etti"

A Milli Takım Kaptanı Simge Aköz ise Gratis ile yapılan iş birliğinin kendilerini mutlu ettiğini söyledi.

Çin'den başarılı sonuçlarla döndüklerine dikkati çeken Simge, "Geçirdiğimiz çok başarılı Çin ayağı var. Çok genç bir kadroyla katılmamıza rağmen beklentilerin üzerinde sonuçlar aldık. Bana göre Türk Milli Takımı'na yakışır bir sonuç oldu. Sahada formayı terleten herkes elinden gelenin en iyisini yaptı. Uluslararası çapta başarılarımız devam ediyor. Bundan sonra da böyle sürecektir. Bizim uzun ve zorlu yolculuğumuzda sponsorlar bizim için çok önemli. Gratis ailesi de kadına verdiği değer ve kadın istihdamına gösterdiği önemle bu yolda birlikte yürüyebileceğimizin sinyallerini veriyor. Bu iş birliği bizi çok mutlu etti. Hep birlikte güzel başarılara imza atacağımıza inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Tören, sponsorluk sözleşmesinin imzalanması ve karşılıklı hediyeler verilmesiyle sona erdi.