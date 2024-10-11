G.Saray’da bazı üyeler, başkan Özbek’in Florya için aldığı onayın iptalini isteyecek

Yayınlanma: 11.10.2024 - 04:00

Güncelleme: 11.10.2024 - 04:00

Galatasaray’da yarın yapılacak yıllık mali genel kurulda Dursun Özbek başkanlığındaki yönetimi zorlu bir sınav bekliyor. Son dönemde kulüp içinde yaşanan bazı olaylar nedeniyle yoğun şekilde eleştirilen yönetim, yarın da tepkilerle karşı karşıya kalacak. Özellikle, bazı yöneticilerin, bir taraftar grubundan isimlerle birlikte karaborsa bilet sattığının öne sürülmesi; futbol takımının forma sırt sponsorluğu için anlaşılan firmanın yasadışı bahis bağlantısı iddiasıyla sözleşmenin feshedilmesi, Florya başta olmak üzere gayrimenkul projelerindeki sıkıntılar, üyelerin eleştiri getireceği başlıca noktalar olacak. Yönetim, bu eleştirilerden sıyrılıp mali ve idari bakımdan ibra olmaya çalışacak. Genel kurul divan başkanlığına eski yönetici ve hukukçu Eşref Alaçayır’ın seçilmesine kesin gözüyle bakılıyor.Cumhuriyet’in edindiği bilgiye göre; mali genel kurulda birçok üye, divan heyetine kritik önergeler sunacak. İbra oylamasının kapalı yapılması talep edilecek. Ancak en önemlisi; daha 3 ay önce 6 Temmuz’da yapılan olağanüstü genel kurulda, Dursun Özbek ve yönetimine başta Florya projesi olmak üzere taşınmazlar için 31.05.2026’ya kadar verilen yetkinin geri istenmesi olacak. Birçok üye, yönetimin gayrimenkuller için geçen temmuz oy çokluğuyla aldığı yetkinin iptali adına görüşme açılması ve oylama yapılması adına divan başkanlığına önerge sunacak. Üyeler, Florya arazisinin değerlendirilmesi konusunda yönetime yetki vermiş, Florya’dan gelecek tutarın, blokeli hesaba eklenip başka hiçbir yerde harcanmamasını garanti altına almıştı.



ÖZBEK-TİMUR KRİZİ ÇIKMIŞTI

Özbek, Florya arazisi için iki modelin öne çıktığını; bunlardan ilkinin kulübün kendi imkânlarıyla yapması, diğerinin bir proje ortağının tüm maliyeti üstlendiği hasılat paylaşımı şeklinin olduğunu açıklamıştı. Özbek, 6 Temmuz’da “Florya projesinin en büyük fayda sağlayacağı şeklin hasılat paylaşımı yöntemiyle güvenilir bir firmayla yapılmasını istiyoruz. Kendimiz yaparsak 434 milyon dolar kazanacağız. Eğer hasılat paylaşımı modeliyle yaparsak 400 milyon dolar gelecek. İnşaatı kendimiz yapmamız büyük risk” demişti. Hatta dönemin Sportif AŞ Başkanvekili Erden Timur, Özbek’in fikrine karşı çıkmış, Florya projesini kendilerinin yapması gerektiğini belirtmiş, sonrasında ise yönetimde görev almamıştı.

