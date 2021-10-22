Guardiola Brighton maçı öncesi 'istatistikler' hakkında konuştu
Pep Guardiola, Brighton ile oynayacakları maç öncesinde konuştu. Guardiola "İstatistikleri konuşacaksak bizi yenebilecek bir takım yok" dedi.
Manchester City Menajeri Pep Guardiola, Brighton ile oynayacakları maç öncesinde konuştu.
Şampiyonlar Ligi maçlarından sonra oynadıkları son 4 maçı da kazanamamaları sorulması üzerine Guardiola, "İstatistikleri konuşacaksak bizi yenebilecek bir takım yok. Bu kulübün son 4 yıldır yaptıkları belli, istatistik seviyesinde kaybedemeyiz." dedi.
Başarılı teknik direktör maçları ayırmadığını söylerken, "Ben maçlar milli aradan önce ya da sonra, Şampiyonlar Ligi'nden önce ya da sonra diye bakmıyorum. Takımın nasıl çalıştığına, son maçta neler yaptığına bakıyorum. Benim tek endişem, bir sonraki rakibe adapte olmak olabilir. Brighton; Liverpool ve Chelsea gibi takımlardan farklı. İyi bir maç çıkarmaya çalışacağız." cümleleri kaydetti.
City, 23 Ekim günü 19:30'da Brighton'a konuk olacak.
Manchester City Premier Lig'de 8 maçta 5 galibiyet 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet ile Chelsea ve Liverpool'un ardından 3.sırada bulunuyor.
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