Alphonso Davies, Messi'yi görünce kendinden geçti

Bayern Münih'in 20 yaşındaki genç futbolcusu Alphonso Davies, FIFA 2022 oyunu oynarken kendinden geçti.

FIFA 2022 Ultimate modunda paketinden Lionel Messi'nin çıktığını gören genç yıldız, bir anda koltuğundan fırlıyor ve çığlıklar eşliğinde seviniyor.

FIFA Ultimate oynarken Twitch platformundan canlı yayın açan Davies, paketinden en yüksek ratingli oyuncu olan Messi çıkınca çığlık attı. Ardından yerine tekrar geçen genç futbolcu "Messi, Messi" diye ritim tuttu.

Yaşadığı bu anları sosyal medya hesabından yayınlayan Davies, "Hafta sonu daha iyi başlayamazdı" diyerek yaşadığı sevinci takipçileri ile paylaştı.

Bu sezon Bayern Münih ile 11 maça çıkan Kanadalı sol bek gösterdiği başarılı performansın yanı sıra 4 asistlik katkıda da bulundu.

No better way to start the weekend ?? #AD19?? @EASPORTSFIFA



??: https://t.co/BK7pZxo8S6 pic.twitter.com/iAOeUC6iai