Gülşen Degener ve Güzin Müjde Karakaşlı'dan altın madalya!

Danimarka'da düzenlenen 3 Bant Bilardo Milli Takımlar Avrupa Şampiyonası'nda milli sporcular Gülşen Degener ve Güzin Müjde Karakaşlı, altın madalya elde etti.

Gülşen Degener ve Güzin Müjde Karakaşlı'dan altın madalya!
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 02.04.2025 - 21:04

Türkiye Bilardo Federasyonunun açıklamasına göre milli takım, Aarhus kentinde düzenlenen organizasyonun finalinde Belçika ile karşılaştı.

Finalde rakiplerini mağlup eden Gülşen Degener ve Güzin Müjde Karakaşlı, altın madalya kazandı.

Açıklamada ayrıca "Bu önemli başarıyla bayrağımızı Avrupa'nın zirvesinde dalgalandıran kadın milli takımımızı yürekten kutluyoruz. Teşekkürler kızlar, gurur duyuyoruz." ifadelerine yer verildi.


Etiketler: #Danimarka #bilardo #Gülşen Degener #Güzin Müjde Karakaşlı
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