Günay Güvenç, AZ Alkmaar maçına damga vurdu
Galatasaray'da tecrübeli kalecisi Günay Güvenç 2-2 biten AZ Alkmaar rövanşına kurtarışları ile damga vurdu.
Galatasaray'da tecrübeli kalecisi Günay Güvenç 2-2 biten AZ Alkmaar rövanşına kurtarışları ile damga vurdu.
Maçın ilk yarısında AZ Alkmaar'ın çektiği 16 şutun 6'sı kaleyi buldu ve Günay bunların 5'ini kurtarmayı başardı.
İkinci yarıda ise AZ Alkmaar'ın 10 şutunun 5'i kaleyi buldu ve Günay Güvenç bu kez de bunların 4'ünü kurtarmayı başardı.
AZ Alkmaar'ın 3.33 gol beklentisi yarattığı maçta birçok gol pozisyonuna engel olan Günay, performansının ardından tribünlerden büyük destek gördü.
Etiketler: #Günay Güvenç #galatasaray #uefa avrupa ligi #AZ Alkmaar
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