Günay Güvenç: 'Formayı özlüyorum'

Yayınlanma: 26.09.2024 - 00:27

Güncelleme: 26.09.2024 - 00:27

Galatasaray'da Fernando Muslera'nın yokluğunda kaleyi koruyan Günay Güvenç, PAOK'u mağlup ettikleri maçın ardından açıklamalar yaptı.

Günay Güvenç yaptığı açıklamada, "Şampiyonlar Ligi'ne gidememenin üzüntüsü vardı. UEFA Avrupa Ligi'ne iyi başlamak istiyorduk. Benim de ilk Avrupa Ligi maçım oldu. Derbide aldığımız mutluluğu bu maça da taşıdık ve galip geldik." dedi.

Muslera ile ilgili de konuşan Günay, "Fernando Muslera ile çalışmaktan mutluyum. Çok şeyler öğreniyorum, öğrenmenin yaşı yoktur. Bana hep destek oluyor. Formayı özlüyorum, maç oynamak ve kendimi göstermek istiyorum. Bunu sabırla yapmam lazım. önümde Muslera var. Hem ona baskı yapmak görevim, hem de kendimi hazır tutmak... Elimden geleni yapıyorum." diye konuştu.