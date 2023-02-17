Günay Güvenç Kasımpaşa'yla imzalıyor
Kasımpaşa, Gaziantep FK forması giyen Günay Güvenç ile prensipte anlaşma sağladı.
Süper Lig ekibi Kasımpaşa, Galatasaray'ın da ilgilendiği iddia edilen Günay Güvenç'i kadrosuna katmaya hazırlanıyor.
İstanbul ekibi, deprem felaketi sebebiyle ligden çekilen Gaziantep FK forması giyen Günay Güvenç'i kadrosuna kattı. Kasımpaşa'nın başarılı kaleciyle 4 aylık sözleşme imzalaması bekleniyor. Ayrıca kiralık sözleşmede satın alma opsiyonunun da bulunması beklenmiyor.
31 yaşındaki tecrübeli file bekçisi, 163 kez Gaziantep formasını terletti. Kırmızı siyahlı ekiple sözleşmesi 2024 yılına kadar devam ediyor.
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