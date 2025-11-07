Cumhuriyet Gazetesi Logo
Güncel UEFA ülke puanında sıra değişti mi? Türkiye ülke sıralamasında kaçıncı sırada?

7.11.2025 10:09:00
Temsilcilerimiz Avrupa kupalarındaki 4. hafta maçlarını başarılı sonuçlarla tamamlayarak UEFA Ülke Puanı’na önemli katkılar sağladı. Peki, Güncel UEFA ülke puanında sıra değişti mi? Türkiye ülke sıralamasında kaçıncı sırada?

Avrupa'daki temsilcilerimiz Galatasaray, Fenerbahçe ve Samsunspor haftayı kayıpsız tamamladı. 2 galibiyet 1 beraberlik aldığımız haftanın ardından UEFA Ülke Puanı sıralaması güncellendi. Peki, Güncel UEFA ülke puanında sıra değişti mi? Türkiye ülke sıralamasında kaçıncı sırada?

TÜRKİYE UEFA ÜLKE PUANINDA KAÇINCI SIRADA?

İşte maçların ardından oluşan güncel ülke puanı:

6. Hollanda - 64.200

7. Portekiz - 60.667

8. Belçika - 56.950

9. TÜRKİYE - 47.000

10. Çekya - 43.100

11. Yunanistan - 40.313

12. Polonya - 39.125

