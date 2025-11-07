Avrupa'daki temsilcilerimiz Galatasaray, Fenerbahçe ve Samsunspor haftayı kayıpsız tamamladı. 2 galibiyet 1 beraberlik aldığımız haftanın ardından UEFA Ülke Puanı sıralaması güncellendi. Peki, Güncel UEFA ülke puanında sıra değişti mi? Türkiye ülke sıralamasında kaçıncı sırada?
TÜRKİYE UEFA ÜLKE PUANINDA KAÇINCI SIRADA?
İşte maçların ardından oluşan güncel ülke puanı:
6. Hollanda - 64.200
7. Portekiz - 60.667
8. Belçika - 56.950
9. TÜRKİYE - 47.000
10. Çekya - 43.100
11. Yunanistan - 40.313
12. Polonya - 39.125