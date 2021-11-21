Gündüz derbisinde kazanan Karagümrük oldu!

21 Kasım 2021 Pazar, 15:33

Süper Lig'de 13. hafta mücadelesinde Hakan Kutlu'nun çalıştırdığı Kasımpaşa ile Francesco Farioli'nin takımı Fatih Karagümrük kozlarını paylaştı.

Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan mücadelede Karagümrük, 3-1'lik skorla kazandı. Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 1. dakikada kendi kalesine Brecka, 20'de Karamoh ile 27'de penaltıdan Pesic kaydetti. Kasımpaşa'nın tek golü 32'de Yusuf Erdoğan'dan geldi.

Karagümrük'te Hedenstad, 90. dakikada kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Alınan bu sonucun ardından Kasımpaşa 9 puanda kalırken, bu sezonki 8. yenilgisini aldı. Karagümrük ise 22 puana yükseldi.

Ligin bir sonraki haftasında Kasımpaşa, Adana Demirspor deplasmanına gidecek. Karagümrük, Trabzonspor'u konuk edecek. Öte yandan Karagümrük'te sarı kart gören Lucas Biglia da Trabzonspor maçında cezalı duruma düştü.