Güney Kıbrıs - Norveç maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Norveç, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri (EURO 2024) 7. hafta maçında deplasmanda Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 21:45'te başlayacak.
EURO 2024 Elemeleri'nde 7. hafta heyecanı yaşanıyor.
Stale Solbakken yöneteimindeki Norveç, deplasmanda Temur Ketsbaia'nın ekibi Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ile karşı karşıya gelecek.
GÜNEY KIBRIS - NORVEÇ MAÇI SAAT KAÇTA?
AEK Arena'da oynanacak mücadele TSİ 21:45'te başlayacak.
GÜNEY KIBRIS - NORVEÇ MAÇI HANGİ KANALDA?
Litvanyalı hakem Donatas Rumsas'ın yöneteceği karşılaşmanın ülkemizde herhangi bir yayıncısı bulunmuyor.
Norveç, grupta oynadığı son maçta kendi sahasında ağırladığı Gürcistan'ı 2-1 mağlup etmişti.
Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ise İspanya deplasmanından 6-0'lık yenilgi ile ayrılmıştı.
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