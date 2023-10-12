Güney Kıbrıs - Norveç maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Norveç, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri (EURO 2024) 7. hafta maçında deplasmanda Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 21:45'te başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 12.10.2023 - 17:03
Güney Kıbrıs - Norveç maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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EURO 2024 Elemeleri'nde 7. hafta heyecanı yaşanıyor.

Stale Solbakken yöneteimindeki Norveç, deplasmanda Temur Ketsbaia'nın ekibi Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ile karşı karşıya gelecek.

GÜNEY KIBRIS - NORVEÇ MAÇI SAAT KAÇTA?

AEK Arena'da oynanacak mücadele TSİ 21:45'te başlayacak.

GÜNEY KIBRIS - NORVEÇ MAÇI HANGİ KANALDA?

Litvanyalı hakem Donatas Rumsas'ın yöneteceği karşılaşmanın ülkemizde herhangi bir yayıncısı bulunmuyor.

Norveç, grupta oynadığı son maçta kendi sahasında ağırladığı Gürcistan'ı 2-1 mağlup etmişti.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ise İspanya deplasmanından 6-0'lık yenilgi ile ayrılmıştı.


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