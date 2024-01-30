Güney Kore, Mancini'nin takımı Arabistan'ı eledi!

Yayınlanma: 30.01.2024 - 23:38

Güncelleme: 30.01.2024 - 23:38

Katar'ın ev sahipliği yaptığı Asya Kupası'nda Özbekistan ve Güney Kore çeyrek finale yükseldi.

Asya Futbol Konfederasyonu tarafından bu yıl 18'incisi gerçekleştirilen organizasyonda, son 16 turunda iki maç oynandı.

Son 16 turunda Özbekistan, Tayland'ı 2-1 yenerken; Güney Kore ise Suudi Arabistan'ı normal süresi ve uzatmaları 1-1 biten maçta penaltılarla 4-2 mağlup etti.

Bu sonuçlarla Özbekistan ve Güney Kore, çeyrek finale adını yazdırdı.