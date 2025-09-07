Gürcistan, Bulgaristan'ı 3 golle geçti!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
7.09.2025 18:12:00
FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E grubu ikinci maçında Gürcistan, sahasında Bulgaristan'ı 3-0 mağlup etti.

FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu ikinci maçında Gürcistan, sahasında Bulgaristan'ı ağırladı.

Boris Paichadze Dinamo Arena'da oynanan karşılaşmayı Gürcistan, 3-0 kazandı.

Kırmızı-beyazlılara galibiyeti getiren golleri 30. dakikada Kvitcha Kvaratskhelia, 44. dakikada Nika Gagnidze ve 65. dakikada Georges Mikautadze kaydetti.

İlk maçında Türkiye karşısında mağlup olan Gürcistan, bu skorla birlikte gruptaki ilk 3 puanını kazandı.

Gürcistan, grubun 3. maçında 11 Ekim'de İspanya'ya konuk olurken, Bulgaristan ise aynı gün Türkiye'yi kendi evinde ağırlayacak.

