Formula 1 İtalya GP'sinde zafer Max Verstappen'in!

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda heyecan İtalya Grand Prix'si ile devam etti.
Yarışa pole pozisyonunda başlayan Max Verstappen, startta liderliği Lando Norris'e kaptırsa da dördüncü turda yaptığı atakla zirveyi geri aldı.
Red Bull pilotu, yarışın 22. turunda farkı 6 saniyeye kadar açtı. Pit-stoplar dışında liderliği bırakmayan Verstappen, Monza'daki yarışı kazanarak önemli bir galibiyet aldı.
McLaren'den Lando Norris ikinci, takım arkadaşı Oscar Piastri ise üçüncü sırada podyuma çıktı.
Sezonun 17. yarışı Azerbaycan Grand Prix'si, 21 Eylül'de koşulacak.
Klasmanlarda son durum
Pilotlar
Oscar Piastri – 324 puan
Lando Norris – 293 puan
Max Verstappen – 227 puan
George Russell – 194 puan
Charles Leclerc – 159 puan