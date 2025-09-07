Cumhuriyet Gazetesi Logo
7.09.2025 17:46:00
Formula 1 İtalya GP'sinde zafer Max Verstappen'in!

2025 Formula 1 İtalya Grand Prix'sinin kazananı Max Verstappen oldu.

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda heyecan İtalya Grand Prix'si ile devam etti.

Yarışa pole pozisyonunda başlayan Max Verstappen, startta liderliği Lando Norris'e kaptırsa da dördüncü turda yaptığı atakla zirveyi geri aldı.

Red Bull pilotu, yarışın 22. turunda farkı 6 saniyeye kadar açtı. Pit-stoplar dışında liderliği bırakmayan Verstappen, Monza'daki yarışı kazanarak önemli bir galibiyet aldı.

McLaren'den Lando Norris ikinci, takım arkadaşı Oscar Piastri ise üçüncü sırada podyuma çıktı.

Sezonun 17. yarışı Azerbaycan Grand Prix'si, 21 Eylül'de koşulacak.

Klasmanlarda son durum

Pilotlar

Oscar Piastri – 324 puan

Lando Norris – 293 puan

Max Verstappen – 227 puan

George Russell – 194 puan

Charles Leclerc – 159 puan 

