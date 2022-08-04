Gustavo Henrique: 'Hedefimiz gruplara kalmak'
Fenerbahçe'nin yeni transferi Gustavo Henrique, 3-0'lık Slovacko maçının ardından açıklamalarda bulundu. Gustavo Henrique, 'Hedefimiz gruplara kalmak' dedi.
Fenerbahçe'nin Flamengo'dan kiraladığı Brezilyalı stoper Gustavo Henrique, 3-0'lık Slovacko galibiyetinin ardından konuştu,
Çıktığı ilk maçın ardından konuşan Gustavo Hernique, "Önemli bir maçtı. Kazanmak için sahaya çıktık. Her maçı kazanmak için çıkıyoruz. Şampiyonlar Ligi'nden elenmenin üzüntüsü vardı ama futbolda üzülmek için fazla vaktiniz olmuyor. Artık yeni bir hedefimiz var, bu turnuvada gruplara kalmak istiyoruz. Galibiyet aldık. Şimdi yapmamız gereken ve bir sonraki maçımız için çalışmak." ifadelerini kullandı.
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