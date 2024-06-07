Hakan Akkaya, Paris 2024 kotası aldı

Yayınlanma: 07.06.2024 - 19:52

Güncelleme: 07.06.2024 - 19:52

Para eskrimci Hakan Akkaya, 2024 Paris Paralimpik Oyunları'na katılma hakkı elde etti.

Türkiye Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Uluslararası Paralimpik Komite'den gelen resmi yazıyla tekerlekli sandalye eskrim branşında mücadele eden milli sporcu, epe kategorisinde 2024 Paris'e davet aldı.

Hakan Akkaya, Paris 2024'te A kategorisinde mücadele edecek.