Hakan Akkaya, Paris 2024 kotası aldı

Milli eskrimci Hakan Akkaya, Paris 2024 Olimpiyatları'nda kota aldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 07.06.2024 - 19:52
Hakan Akkaya, Paris 2024 kotası aldı
Abone Ol google-news

Para eskrimci Hakan Akkaya, 2024 Paris Paralimpik Oyunları'na katılma hakkı elde etti.

Türkiye Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Uluslararası Paralimpik Komite'den gelen resmi yazıyla tekerlekli sandalye eskrim branşında mücadele eden milli sporcu, epe kategorisinde 2024 Paris'e davet aldı.

Hakan Akkaya, Paris 2024'te A kategorisinde mücadele edecek.


2024 paris paralimpik oyunları haberleri Eskrim haberleri Türkiye Eskrim Federasyonu haberleri Hakan Akkaya haberleri
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler