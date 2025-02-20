Hakan Bilal Kutlualp ATFF Futbol Akademi Başkanı Sedat Aydemir'i ziyaret etti

Yayınlanma: 20.02.2025 - 14:50

Güncelleme: 20.02.2025 - 14:50

Türkiye Futbol Federasyonu Dış İlişkiler Kurulu Üyesi Hakan Bilal Kutlualp Almanya’nın Münih şehrinde bulunan ATFF Futbol Akademisi’ni ziyaret etti.

Ziyarette ATFF Akademi Başkanı Sedat Aydemir, “Sayın Hakan Bilal Kutlualp gibi kıymetli bir spor ve iş insanını ATFF Akademi’de ağırlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Avrupa’da yaşayan Türk çocuklarını Türk ve Dünya futboluna kazandırmak için kurulan ATTF Akademi olarak kaliteli futbolcu olmak isteyen Türk evlatlarını yetiştirmek için kurduğumuz futbol akademimize yeni ve büyük bir tesis daha kazandırmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu sayede dünya standartlarında antrenman ve kamp tesislerine kavuşacak Avrupa’da yaşayan Türk evlatlarımız” şeklinde konuştu.

ATFF Akademi ziyaretinde Başkan Sedat Aydemir ile baş başa görüşen TFF Dış İlişkiler Kurulu Üyesi Hakan Bilal Kutlualp, Aydemir’i gurbetçi Türk çocukları için yaptığı hizmetlerden dolayı tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

Ziyarette DFI Futbol Akademi Direktörü Andreas Herbst de hazır bulundu.