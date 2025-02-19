Derbinin hakemi yerli mi yabancı mı? TFF Başkanı resmen açıkladı!

Yayınlanma: 19.02.2025 - 13:15

Güncelleme: 19.02.2025 - 13:25

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, gündeme dair gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Başkan Hacıosmanoğlu'nun, Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısındaki açıklamaları şu şekilde:

"Tüm kamuoyunun beklentisi derbinin tarihi rekabetine yakışan, sağduyunun ve karşılıklı saygının öne çıktığı, centilmenliğin konuşulduğu, futbolun sağlıklı bir atmosferde iklimde geçmesini arzu ediyoruz. Samimi olarak taraflara çağrı yaptık. Zira iki kulüp arasındaki gerginliğin Türk futbolunu olumsuz etkiliyor. Futbol ailesinin üyeleri olarak kulüplerin hepsi eşit derecede önemlidir. TFF olarak bu ailenin tüm üyelerini düşünmek zorundayız. Adımlarımızı buna göre atıyoruz. Sadece Süper Lig değil tüm ligler değerlidir."

"Galatasaray ve Fenerbahçe'ye bu davetimizle ilgili bilgi verdik. Salı günü toplantıyı tertip etmeyi planladık. Fenerbahçe tamam dedi. Galatasaray genel sekreterliğinden ise bize salı günü divan toplantısı olduğu için çarşamba günü toplantının yapılıp yapılamayacağını sordular. Biz de toplantı için çarşamba gününü kararlaştırdık. Bu cümleler nazarında kimin samimiyetsiz olduğunu kamuoyuna bırakıyorum"

"Kulüplerimizden, camialarına yakışır hareket etmesini istiyoruz. İstedik ki derbi maçı öncesi kulüp başkanlarıyla taraftarlara bir mesaj verelim, arzu etmediğimiz hadiseler olmasın, güvenlik sıkıntıları çıkmasın. Futbolun amiri olarak futbolun sağlığını korumak görevimiz. Yeri geldiğinde kişisel duygularımızı bir kenara bırakıp futbolun kendisini merkeze koyarak hareket ediyoruz. Bu daveti de bu niyet ve samimiyetle yaptık."

"DÜNYA ÇAPINDA YABANCI BİR HAKEM OLACAK"

"Göreve gelir gelmez kulüplere çağrı yaptık, rencide edici açıklamalar olmasın, herkes kendine yakışır örnek davranış içinde olsun. Bu daveti de böyle yaptık ve önemli olan büyük kulüplere başkan olmak, yönetici olmak değil, önemli olan olduktan sonra içinde olduğunuz kulübün büyüklüğüne yakışır davranmaktır."

"İlk baştan beri kendi evlatlarımıza güveniyoruz. Biz bu kararı alırken kulüplerin talebi olursa karar alacağız dedik. Biz bu tartışmaların önünü kesmek için bu maçın hakemi dünya çapında yabancı bir hakem olacak. Hafta sonu hakemler açıklanırken onu da duyarsınız"

"Divan toplantısından sonra Dursun Özbek'le konuştuk. Özel konuşmaları burada size mi anlatacağım! Kendi aramızda olan konuşma. Galatasaray'a ve tüm camialara saygımız var. Dursun Başkan da 10 seneden beri tanıdığım, aynı dönemde başkanlık yaptığım birisidir."