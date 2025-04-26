Hakan Bilal Kutlualp başkan adaylığını resmen açıkladı!

Yayınlanma: 26.04.2025 - 13:48

Güncelleme: 26.04.2025 - 13:48

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Bilal Kutlualp, Yüksek Divan Kurulu'nda açıklamalarda bulundu.

İşte Hakan Bilal Kutlualp'ın açıklamaları:

"Muhalefet, muhalif, insanların kulağına güzel gelen bir laf değil. Hava bozuk olur, kar yağar, hava muhalefeti denir. Bu Arapça'dan geçmiş bize, zıt demek, karşıt demek. Yönetimin iktidar olduğu, muhalefetin kontrol olduğu bir şey; muhalefet, demokrasilerde gereklidir ve yasaldır.

Fenerbahçe'nin asaletine uygun şekilde devam ediyoruz. Eleştirenleri saygıyla dinleyeceğimize inanıyorum. Bizim Fenerbahçeliler olarak paylaşamayacağımız şey yok, paylaşacağımız çok şampiyonluklarımız var.

Bu son 7 yılı eleştirip insanları bir daha üzmek, kırmak niyetinde değilim. Herkes her şeyi biliyor. Futbol öyle bir şey ki niyetler üzerinden değerlendirilen bir şey değil. Büyük bir tutku. Ancak, maalesef sonuçlar üzerinden değerlendirilen bir olgudur bu. Ben gelecekte neler yapmalıyız diye konuşmak istiyorum.

Kritik bir noktadayız. Sebeplerini biliyoruz, neden bunlar oldu tüm camiamız biliyor, yapılan haksızlıkları biliyoruz. Yüreğimizde hissediyor yaşıyoruz. Bizim rakibimizle aramızdaki şampiyonluk farkı, maalesef 6'ya çıkma tehlikesi taşıyor, şu anda 5 şampiyonluk farkımız var.

Beşinci yıldızı takma gibi bir travmayla karşı karşıya kalabiliriz. Biz 3. yıldızdayız, Fenerbahçe camiasının bu travmayı kolay kolay kaldırabileceini düşünmüyorum. Bu sevgimizi azaltır mı kalbimizde, hayır.

3 tane küçük oğlum var ellerinizden öper, ortanca 3. golü yiyince ağladı. Kızdı, formasını çıkardı. 'Ben Fenerbahçe'yi tutmayacağım' diyor. Fenerbahçe sevgisinin farklı olduğunu anlatmaya çalışıyoruz. Okulda falan onlara mobbing de uygulanıyor.

Bunlar beşinci yıldızı takarsa... Yapıyı da görünce takacaklar gibi görünüyor. Yapı var mı, dibine kadar var. Dün de vardı, bugün de var, yarın da olacak. Yapıyı çocuğa anlatamıyorum, 'nedir baba o' diyor. İstatistiklere bakınca, 2018 ve gerisindeki 98'e kadar olan 20 yıllık istatistikte biz 6 kere şampiyon olmuşuz. Biz 20 sene gerideyiz, büyük bir sıkıntı var ya da 6 sene üst üste şampiyon olmalıyız. Hiçbir şey imkansız değil.

11 yıl şampiyonsuzluk kötü. 4 sene Aziz Bey, 6 senesi şimdiki yönetim. Bizim bu büyüyen, bu dinamik camiaya her dikilen gömlek dar gelmeye başlıyor. Camianın büyüklüğünü ve gücünü gösteren bir şey bu. Tüzükte önümüzdeki dönemde bazı değişiklikler olmalı. Tüzükte başkanlığı iki dönemle sınırlayalım. Bu camiada Faruk Ilgazlar, Aziz Yıldırımlar, Ali Koçlar...

Başkan, yönetici çıkarma potansiyelimiz çoktur. Yeni insanlara fırsat vermek, yöneticiler ve başkanlar yetiştirmek lazım. İki dönem olursa, bu büyüklük neyi talep eder, iki dönem için seçilen başkanın, ilk döneminde şampiyon olamazsa veya Avrupa'da şampiyon olamazsa ikinci döneme aday olamama kriteri gelmeli.

Niye bir aday çıkarmıyorsunuz derdi Sayın Başkan. Demokrasilerde sistem patinaj yaptığı zaman, bunun için enstrüman vardır, döneminizin ortası da olsa güven oyuna gidersiniz. Aday yok diyordunuz, ben adayım! Önümüzde kazanılacak şampiyonluklarımız var."