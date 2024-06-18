Hakan Çalhanoğlu: '2008 ruhu çok önemli'

Yayınlanma: 18.06.2024 - 21:59

Güncelleme: 18.06.2024 - 21:59

Hakan Çalhanoğlu, A Milli Takım'ın Gürcistan'ı 3-1 mağlup ettiği maçın ardından açıklamalar yaptı.

Hakan Çalhanoğlu yaptığı açıklamada, "İstediklerimizi sahada uyguladık aslında, ilk 30 dakika rakibe basmak, zor durumda bırakmak istedik. Başardık da. İkinci golde ofsayt olmasa belki maç daha rahat giderdi. 1-1'den sonra biraz geri çekildik, iyi olmadı. Daha çok koştuk, daha çok yorulmaya başladık. Geriye çekildik ama önemli olan oyundan kopmamaktı. İkinci yarı konsantrasyonumuz hiç bozulmadı. Hep oyunun içindeydik. Rakip şans buldu zaman zaman. Samet çok iyi bir kurtarış yaptı. Son ana kadar inandık. 3-1 galibiyet, ilk maç istediğimiz gibi oldu. Çok mutluyuz." dedi.

Gollerle ilgili de konuşan Kaptan, "Mert ve Arda adına çok mutluyum. Çok önemli goller. Önemli olan golü atan değil takımdır. Herkes çok iyi mücadele etti bugün. 2008 ruhu bizim için çok önemli. Sahada yansıtmaya çalışıyoruz. Tek hedefimiz bu. Bugün eminim ki gördünüz takım istekliydi, çok çalıştı. 3 haftadır sıkı çalışıyoruz. Her şey güzel oldu. Ara ara hatalar oldu tabii ama diğer maçta analiz edip daha da iyi yapacağız. Her zaman sakiniz. Tüm kulüplere saygım sonsuzdur. Bugün herkes milli takım formasıyla geldi. O bunu çok mutlu etti." ifadelerini kullandı.