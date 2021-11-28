Hakan Çalhanoğlu gol attı, Inter kazandı
Türk oyuncu Hakan Çalhanoğlu'nun gol attığı maçta Inter 3 puanın sahibi oldu.
İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 14. haftasında Inter, deplasmanda Venezia'yı 2-0 yendi.
Venedik’teki Pier Luigi Penzo Stadı’nda oynanan müsabakada şampiyonluk mücadelesi veren Inter, orta sıralardaki Venezia'ya konuk oldu.
Inter’i öne geçiren golü, 34. dakikada milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu attı: 1-0.
İlk yarı konuk ekibin üstünlüğüyle sona erdi.
İkinci yarıda Hakan Çalhanoğlu, 57. dakikada yerini Matias Vecino'ya bıraktı.
Inter, ikinci yarıda farkı açmak için yüklenirken, aradığı golü 90+6. dakikada penaltıdan Lautaro Martinez ile buldu.
Inter, deplasmanda Venezia’yı 2-0 yenerek puanını 31'e yükseltti ve 3. basamaktaki yerini korudu. Inter, bu galibiyetle ve maç fazlasıyla ligin ilk iki basamağında yer alan Milan ve Napoli ile puan farkını 1'e indirdi.
Venezia ise bu sezonki 7. yenilgisini Inter’den aldı ve haftayı puansız kapattı.
Öte yandan, 14. haftada bugün oynanan ve Atalanta'nın Juventus'u 1-0 yendiği maçta, Atalanta kadrosundaki milli futbolcu Merih Demiral performansıyla Serie A'nın sponsoru TIM tarafından “maçın en iyisi” seçildi.
Video Haberler
- Cem Küçük'ten Almanya'da emeklilik çıkışı
- '''Ekonomik kriz yok' diyenler Saray'da oturanlar
- ''İnsanlar çöpü, ezikleri toplayıp evine götürüyor''
- İzmir'de yarım gevrek satışı başladı
- Soylu, CHP'li Mahir Başarır'a neler söyledi?
- İnterseks olmak: ''İnsanlar şüpheyle bakıyor''
- Kriz her yerde: Fırıncılar da isyanda!
- BAE'nin istediği dev Türk şirketi
- Karabat'tan 'yağlara zam' videosu
- Kasapoğlu'na rant tepkisi
En Çok Okunan Haberler
- A Haber ayçiçek yağına gelen zammın 'sorumlusunu' buldu!
- Kuyumculardan altın önerisi
- 'Cinayette pek çok detay ortaya çıkmaya başladı'
- CHP ve Soylu arasında miting kavgası
- Soylu'nun, SBK’nin uçağındaki görüntüsü ortaya çıktı
- Eski futbolcu yurt dışına kaçarken yakalandı!
- 'Manipülasyon' iddiaları üzerine inceleme
- Mansur Yavaş'tan ekmek zammı açıklaması
- Omicron’u ilk tespit eden doktor, semptomları sıraladı
- Yeşilada'dan, Erdoğan'a ekonomik kurtuluş savaşı tepkisi