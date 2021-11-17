Hakan Çalhanoğlu: "Kuntz, 'Söylenenlere kulak asma' dedi"

17 Kasım 2021 Çarşamba, 01:21

A Milli Takımımızın orta saha oyuncusu Hakan Çalhanoğlu, 2-1 kazandığımız Karadağ maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Stefan Kuntz'ın takımı iyi hazırladığını söyleyen başarılı futbolcu, "Kamp iyi geçti. Kampta hocamız iyi hazırladı. Zor maç olacağını biliyorduk burada. Cebelitarık maçını farklı kazandığımız için mutluyduk. Bir ağırlık vardı üstümüzde attık. Direkt gitmeyi isterdik ama önümüzde playoff var. Bundan ötürü de mutluyuz. Şimdi herkes kulübüne geri dönecek. İnşallah kazasız belasız milli takıma geri döneriz." ifadelerini kullandı.

Teknik direktör Kuntz'un kendisini övdüğünü söyleyen Çalhanoğlu, "Hocamız 'Maçın en iyisisin, dışarıdan gelen seslere kulak asma, sen bu takımın en iyi oyuncularından birisin' dedi. Ben de 'Takmıyorum' dedim. Biz bunlara alıştık. Biz her zaman en iyi şekilde takıma katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Öyle bir diyalog geçti. Hocama teşekkür ediyorum. Beni istediğim pozisyonda oynatıyor. Burada çok rahatım. Inter'de oynadığım pozisyon. 6-8 arası bir pozisyon. Gençler halledecek artık önde işleri. Hepsi istekli, arzulu. Biz çok iyi takımız, inşallah önümüzdeki maçlarda da göstereceğiz." dedi.

Hedefin Dünya Kupası olduğunu söyleyen Hakan, "Playofflarda zor maçlar olacak. Uzun bir süre geçecek. Kim gelirse gelsin, iyi hazırlanmamız gerekiyor. Hocamızla iyi analiz edip kazanmaya çıkacağız. Hedefimiz Dünya Kupası!" şeklinde konuştu.