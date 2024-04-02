Hakan Çalhanoğlu oynadı: Inter seriyi 24 maça çıkardı!

Milli oyuncu Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği Inter, İtalya 1. Futbol Ligi'nin (Serie A) 30. haftasında kendi sahasında ağırladığı Empoli'yi 2-0 mağlup etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 02.04.2024 - 00:00
Hakan Çalhanoğlu oynadı: Inter seriyi 24 maça çıkardı!
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İtalya Serie A'nın 30. haftasında Simone Inzaghi'nin ekibi Inter ile Davide Nicola'nın yönetimindeki Empoli karşı karşıya geldi.

Giuseppe Meazza Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Inter 2-0 kazanırken goller; 5. dakikada Federico Dimarco ve 81. dakikada Alexis Sanchez'den geldi.

24 MAÇLIK SERİ

Inter'de karşılaşmaya ilk 11'de başlayan milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, 69. dakikada yerini Kristjan Asllani'ye bıraktı.

Bu sonuçla birlikte ligdeki 23 maçlık yenilmezlik serisini 24 maça yükselten Inter 79 puana ulaşarak takipçisi Milan ile olan 14 puanlık farkı korurken, Empoli 25 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki maç haftasında Inter deplasmanda Udinese ile karşılaşırken, Empoli evinde Torino'yu ağırlayacak.


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