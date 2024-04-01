Galatasaray'dan PFDK tepkisi: 'Vicdanınıza sığıyor mu?'

Galatasaray Kulübü, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) Trabzonspor - Fenerbahçe maçında çıkan olaylara ilişkin yaptığı Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) sevkleri hakkında açıklama yayımladı. Sarı-kırmızılı ekibin yazılı yayımladığı açıklamada, "Yine de bir umutla o koltuklarda oturan herkese soruyoruz: Hala orada olmak, görevinizi yapar gibi davranmak vicdanınıza sığıyor mu?" ifadeleri kullanıldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 01.04.2024 - 23:09
Galatasaray'dan PFDK tepkisi: 'Vicdanınıza sığıyor mu?'
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Galatasaray Kulübü resmi sosyal medya hesabından PFDK sevkleri için dikkat çeken bir açıklamada bulundu.

Sarı-kırmızılı kulüp TFF'ye tepki gösterirken, yapılan açıklamada, "Hala orada olmak, görevinizi yapar gibi davranmak vicdanınıza sığıyor mu?" ifadeleri kullanıldı.

Galatasaray'ın açıklaması şu şekilde:

"Trabzonspor-Fenerbahçe maçında yaşanan olaylarla ilgili yapılan ve yapılmayan sevkler; Türkiye Futbol Federasyonu'nun ne kadar basiretsiz, adaletsiz, baskılara ve tehditlere boyun eğen bir tutum içinde olduğunu bir kez daha açıkça gözler önüne sermiştir.

"VİCDANINIZA SIĞIYOR MU?"

Türkiye Futbol Federasyonu yöneticileri ve kurulları, son 2 sezondur gerek saha içinde gerek saha dışında tamamen bir kulübün ve bir şahsın baskılarına boyun eğmiştir. Şımarık ve fütursuz bu şahsın, hukuku sürekli ayaklar altına almasına müsaade etmiştir. Gerek hakem hatalarında gerek disiplin sevklerinde verilen tüm kararlarda baskıya boyun eğmiş, hiçbir zaman adaletten yana tutum sergileyememiştir. Futbolun sahanın içinde kalması için gereken adaleti hiçbir zaman tesis edememiştir. Bu yöneticiler ve kurulların, korku ve kaygıyla verdikleri tüm kararlar futbol tarihinde bir kara leke olarak anılacak ve toplum tarafından her zaman yargılanacaktır.

Yine de bir umutla o koltuklarda oturan herkese soruyoruz: Hala orada olmak, görevinizi yapar gibi davranmak vicdanınıza sığıyor mu?"


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