Hakan Çalhanoğlu: 'Sonuna kadar inandık'
A Milli Takım'ın kaptanı Hakan Çalhanoğlu, Karadağ galibiyetini değerlendirdi.
A Milli Takım'ın kaptanı Hakan Çalhanoğlu, Karadağ karşısında alınan galibiyeti değerlendirdi.
Hakan Çalhanoğlu, "Zor bir maçtı, zor bir zemindi. Bahane olarak söylemek istemiyorum ama zorlandık. Karadağ iyi bir takım, biz oyundan düşmemeye çalıştık. Sonuna kadar inandık. Gol atacağımıza inanıyorduk. Sabırlı olmamız gerekiyordu. İzlanda ve Galler berabere kaldı, bizim için çok iyi. İnşallah böyle devam eder" dedi.
Deneyimli orta saha oyuncusu, sözlerine, "Büyük bir havuzumuz var. Bu bizim için çok önemli. Oyuna giren-çıkan fark etmiyor. Bugün de girenler fark yarattı bence. Önemli olan galibiyeti almaktı burada. Samsun halkına da teşekkür etmek istiyorum. Bizi çok güzel desteklediler" diye devam etti.
İzlanda karşılaşmasına değinen Hakan Çalhanoğlu, "Uzun bir seyahat var önümüzde. Bu da işimizin bir parçası. Bugünden itibaren dinleneceğiz ve İzlanda maçına bakacağız" açıklamasında bulundu.
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