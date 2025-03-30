Hakan Çalhanoğlu'ndan Galatasaray açıklaması!

Yayınlanma: 30.03.2025 - 17:39

Güncelleme: 30.03.2025 - 17:39

Futbol kariyerini İtalya'da sürdüren Inter'in Türk yıldızı Hakan Çalhanoğlu, Sabah'a bir röportaj verdi. Milli futbolcu, verdiği röportajda Galatasaray ile ilgili çarpıcı ifadeler kullandı.

Çalhanoğlu, "Inter'de başarı ile futbol kariyerinizi sürdürüyorsunuz. Galatasaraylı olduğunuz ve o formayı bir gün giymek istediğinizi biliyoruz. Neler söylemek istersiniz?" sorusuna, "Inter'de çok mutluyum. Zaman neyi gösterir bilemeyiz. Bir gün Galatasaray forması giymek benim için şereftir." cevabını verdi.

31 yaşındaki futbolcu, "Kariyerinizde sizi en çok etkileyen teknik direktör kimdir?" sorusunu ise "Bu isim tartışmasız Fatih Terim'dir." şeklinde yanıtladı.

Hakan Çalhanoğlu, bu sezon Inter formasıyla çıktığı 32 resmi maçta 9 attı ve 4 asiste imza attı.

Türk yıldız, milli forma ile çıktığı 97 resmi maçtaise 21 gol attı, 15 de asist yaptı.