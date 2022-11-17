Hakan Çalhanoğlu'ndan Jorge Jesus açıklaması! 'Haddim değil'

17 Kasım 2022 Perşembe, 15:52

A Milli Takım, hazırlık maçında İskoçya'yı Diyarbakır'da konuk etti. Oynanan karşılaşmayı Türkiye 2-1 kazandı.

Millilerin tecrübeli futbolcusu Hakan Çalhanoğlu, TRT Spor'a verdiği röportajda Jorge Jesus hakkında açıklamalarda bulundu.

HAKAN ÇALHANOĞLU NE DEMİŞTİ?

Hakan Çalhanoğlu, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada genç futbolcuların daha fazla süre almaları gerektiğini belirterek, şu sözleri dile getirmişti:

"Arda Güler ve Emirhan İlkhan'ın A Milli Takım'a dahil edilmesinden dolayı mutluyum. Arda da Emirhan da genç oyuncular. İnşallah kendi kulüplerinde çok süre alırlar. Hatta daha da süre almalarını isterim. Genç olmaları bir yere kadar. Maçlara baktığımda Arda'nın oyuna sonradan girdiğini görüyorum. Hocanın dediklerini dinliyorum. 'Hep korumalıyız' diyor. Bence artık koruma bir yere kadar. Ne zaman genç oyuncu tecrübe kazanmak istiyorsa oynaması gerekiyor. Ben de genç yaşta oynadım, öyle tecrübe kazandım. İnşallah Arda ve Emirhan da çok süre alırlar. Çünkü o potansiyelleri var. Bence korumaya gerek yok. Genç futbolcuların Avrupa'daki liglere gitmesi gerekir. Orada kendilerini göstermeleri gerekiyor. Değerlerini daha da artırmaları her zaman benim isteğim."

"JORGE JESUS'A SAYGISIZLIK YAPMA İHTİMALİM YOK"

İskoçya maçı sonrası Hakan Çalhanoğlu yeni açıklamalarda bulundu.

Arda Güler ile ilgili daha önce yaptığı yorumlara açıklık getiren Çalhanoğlu, "Arda ve Emirhan için yaptığım yorumlar kötü niyetli değildi. Jorge Jesus'a saygısızlık yapma ihtimalim yok, haddime değil. Hiçbir oyuncu kulüpten büyük değildir bunu biliyorum. Ben sadece Arda'nın daha fazla oynayabileceğini söyledim futbolcu gözüyle. Fenerbahçe taraftarlarından daha çok mesaj aldığım için söylüyorum. Asla saygısızlık yapma amacım yoktu. Jesus, çok büyük bir hoca ve onunla her gün birlikte olan o. Arda gerçekten çok iyi futbolcu ve çok iyi karakteri var. Yaşıtları oynayabildiği için öyle konuştum sadece. Jesus'u da Merih ile arası çok iyi olduğu için tanıyorum. Çok büyük bir hoca" dedi.



