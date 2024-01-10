Hakan Keleş'ten istifa kararı!
Konyaspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, 7-1 biten Fenerbahçe maçının ardından istifa kararı aldı.
Konyaspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, 7-1 yenildikleri Fenerbahçe maçının ardından istifa kararı aldı.
Maçın ardından çok üzgün olduğunu söyleyen Keleş, "Konyaspor camiasından özür diliyorum. Çok fazla bir şey söylemek istemiyorum. Başkanla konuşacağım. Gereğini yaparım." dedi.
7-1'lik skoru hazmedemediğini söyleyen Keleş, "Yakışmadı. Ne bana, ne Konyaspor'a. Hazmedemiyorum. Sorumluluk bana ait. Özür diliyorum. Maçla ilgili konuşmak istemiyorum. Gereği neyse yapacağım." ifadelerini kullandı.
Konyaspor'da Hakan Keleş yerine Ömer Erdoğan ile anlaşıldığı öğrenildi.
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