Trendyol 1. Lig'in 4. haftasında sahasında Bandırmaspor'a 2-1 mağlup olan İmaj Altyapı Vanspor'un teknik direktörü Hakan Kutlu, maçta kazanmak için ellerinden gelen her şeyi yaptıklarını söyledi.

Kutlu, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, maçta topa sahip olduklarını ve ikili mücadelelerin hemen hemen tamamını kazandıklarını anlattı.

Oyuncularını kutlayan Hakan Kutlu, "Mağlup olduk, oyuncular kutlanır mı diye düşünüyorsunuz. Gerçekten oyuncularımız saha içinde ellerinden gelen her şeyi yaptılar. Eksik kalan ne vardı derseniz, bir tek topu içeri atamadık, gerçekten iyir futbol oynadık. Rakibimizin hem ilk yarı hem de ikinci yarı ceza sahamıza girdiğini ve pozisyon yakaladığını hatırlamıyorum. Oyuncularıma teşekkür ediyorum." dedi.