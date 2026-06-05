Hakan Safi başkan olursa Sporting’in golcüsü F.Bahçe forması giyecek

Fenerbahçe başkan adayı Aziz Yıldırım, üyelerle bir araya geldiği toplantıda, “Günü kurtarmaya değil, yılları domine etmeye, mutlak şampiyonluklar için geliyoruz. Bizim lügatımızda ikincilik, üçüncülük yoktur. Fenerbahçe’nin olduğu yerde tek iddia şampiyonluktur” dedi. Yıldırım, “Fenerbahçe için her fedakârlığı yapacağız. İhtiyaç duyulan en iyi oyuncuları da getireceğiz ancak bunu seçim malzemesi yapmayacağız. Sayın Ali Koç’a da sayın Hakan Safi’ye de söylüyorum, gelin birleşin. Amacımız F.Bahçe’yi ayağa kaldırmak. Kötü gidişi durdurmak. Bu ayrışma F.Bahçe’yi kötü günlere götürür” ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe’de başkan adaylarından Hakan Safi ilk transferini açıkladı. Safi, Sporting Lizbon’un 28 yaşındaki santrforu Luis Suarez’le anlaştığını duyurdu. Kolombiyalı golcünün menajeriyle ön protokol imzalandı. Safi başkan olursa Suarez’in kulübüyle bonservis görüşmelerine başlayacak. Sporting’in Suarez için belirlediği bonservisin 60 milyon Avro olduğu bildirildi. Hakan Safi, “Geçen sezon Sporting formasıyla oynadığı 53 maçta 38 gol, 7 asist üretmiş. Toplamda 45 gole direkt etki etmiş. Avrupa devlerinin listesinde olan Suarez’i seçildiğimiz takdirde gelecek sezon Fenerbahçe formasıyla izleyeceğiz. Luis Suarez, bana söz verdi. ‘Süper Lig’in kralı olacağım’ dedi. 20 gole başka para, 25’e başka para, 30’a başka para koyduk. Süper Lig şampiyonluğuna da 2 katı para koydum” dedi.